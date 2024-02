Ju Paiva é convidada, mas recusa 'Dança dos Famosos': "Não cabia mais" | A TARDE

Curtindo o Carnaval de Salvador no Camarote Expresso 2222 neste domingo, 11, a bailarina Juliana Paiva afirmou que foi convidada para a edição 2024 do 'Dança dos Famosos', mas não poderá participar.

Em conversa com o Portal A TARDE, ela afirmou que precisou priorizar outros projetos pessoais. "Recebi o convite para estar, mas não quis, realmente uma escolha de alguns projetos esse ano. Ano passado eu parei quatro meses para me dedicar para o 'Dança'. Esse ano eu não consigo fazer isso. O pai do meu filho não vai mais morar em Salvador, vai se mudar também para outra cidade", contou.

Ela falou ainda sobre o pequeno Daniel Levi, que ganhou notoriedade após dançar 'Macetando' com Ivete Sangalo no Festival Virada Salvador.

Ju afirmou que o garoto é uma revelação de talento e esbanja energia e carisma e conversou com ele e o convidou a estudar em seu estúdio.

"Muita gente acha que é só dançar, é só fazer o que já sabe. Não, a gente estuda diariamente, todos os bailarinos fazem aula de diversas modalidades para justamente aprimorar a sua arte. Então foi o que eu aconselhei ele, ele gostou da ideia, adorou. Diz que quer, sim, ser bailarino profissional e quer ir fazer aula lá no meu estúdio", contou.

"A gente está de portas abertas para recebê-lo. Com certeza ele vai crescer mais e mais, porque ele tem essa vontade. A gente está vendo ele querer estar presente nos lugares, com as bandas e o mesmo fazer parte de balé de um artista. Então ele vai mergulhar nesse sonho e vai conseguir com fé em Deus".