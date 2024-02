Larissa Luz abre shows do Pelô: "Carnaval democrático" | A TARDE

Responsável pela abertura do palco principal do Circuito Batatinha, no Pelourinho, a cantora Larissa Luz deu início ao seu show com muita emoção. Apesar da chuva ter surpreendido o público nesta sexta-feira (9), a vontade de viver o Carnaval 2024 foi maior, e a galera que decidiu curtir a folia foi recompensada por uma noite espetacular.

Em entrevista ao Portal MASSA!, a artista falou sobre a rotina agitada durante o período carnavalesco e contou que é do time de inimigos do fim: "Parar agora só na Quarta de Cinzas e olhe lá!".

Cantora foi a primeira atração do palco principal do Circuito Batatinha | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Larissa Luz defendeu o Carnaval democrático, onde todos possam curtir gratuitamente. "Eu tô muito animada, muito feliz de poder estar fazendo o Carnaval de novo, assim, de uma maneira muito democrática, muito aberta, circulando nos palcos, que eu adoro".

A cantora escolheu um look cheio de representatividade para sua apresentação. "Tô aqui vestindo Meninos Reis, trazendo a diversidade da música preta, um recorte da diversidade da música preta baiana, brasileira e universal. E esse encontro falando das cantoras pretas, falando do nosso Reggae, falando do Rock, da origem preta do Rock, falando dos blocos Afros... então acho que tudo isso tem a ver com o que é o Carnaval, com o que é Salvador", refletiu.