Leo Kret celebra ações voltadas ao público LGBT | A TARDE

A ex-vereadora Leo Kret celebrou as ações voltadas ao público LGBT no Carnaval de Salvador. Lembrando que foi a primeira vereadora mulher trans do Brasil, ela falou sobre a evolução das ações destinadas aos gays e confirmou que voltará a concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal.

“Não é bom as pessoas esquecerem que eu sou a primeira vereadora mulher trans do Brasil. Então quando eu vejo algumas ações partirem da Prefeitura ou do Governo, que vá nos beneficiar ou vá nos dar os nossos direitos, eu fico muito feliz”, diz Leo Kret.

Ela destacou o observatório LGBT, onde podem ser feitas denúncias de discriminação, “que a nossa cidade não aceita de jeito nenhum”. Mas, lembrou que, no passado, iniciativas semelhantes não tiveram a mesma atenção.

“São algumas ações da Prefeitura que eu fico muito feliz. E eu, quando vereadora, apresentei alguns projetos que não foram sancionados nem aprovados pela Câmara. E hoje nós podemos ver que é realidade por causa da gestão de Bruno (Reis) e de (ACM) Neto, que é o Observatório LGBT, o conselho municipal LGBT”, detalhou Leo Kret.

A ex-vereadora também falou sobre a secretaria municipal da Reparação, “com Ivete Sacramento, que vem fazendo também essas ações afirmativas” voltadas à população LGBT. “Eu fico muito feliz em ser uma das primeiras a botar a cara na televisão, a cara na política, para poder lutar pelos nossos direitos”, diz a também ex-dançarina.

Sobre as eleições municipais deste ano, Leo Kret acredita que 2024 é “o ano das pessoas protestarem de forma pacífica e mostrar que nós podemos estar aonde nós queremos”. Confirmando a pré-candidatura para retornar à vereança, ela mandou seu recado ao público LGBT.

“Eu acho que não existe minoria, o público que se acha menor tem que parar de se achar menor, porque nós somos iguais. Existe pessoas, existe gente. Então se nós não acordarmos e nos juntar com o outro, não vamos chegar a lugar nenhum”.