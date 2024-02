Léo Santana coloca ‘santinhas’ para irem até o chão no 2º dia de folia | A TARDE

Colocando as ‘santinhas’ para ir até o chão, o cantor Léo Santana arrastou uma multidão durante a sua passagem pelo circuito Dodô (Barra-Ondina), no início da noite desta sexta-feira, 8.

Considerando um dos fenômenos do pagode baiano, o artista animou os foliões com grandes hits, como “Bota o bumbum no paredão”, “Deboche”, “Vários contatinhos” e “Rebolation”. O cantor puxou o bloco Nana Banana.

Além de Léo Santana, outros nomes da música baiana são esperados na folia como Psirico, Tomate, A Dama, Alinne Rosa, Timbalda, Anitta, O Kanalha e muito mais.