Limpurb atuará com mais de 3 mil profissionais no Carnaval de Salvador | A TARDE

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) montou uma megaoperação especial para garantir a limpeza durante o Carnaval 2024. Ao todo, mais de 3 mil profissionais atuarão em todos os dias.

Cerca de 3,3 mil banheiros químicos e 90 climatizados estarão disponíveis para a população em pontos estratégicos dos circuitos. Para o presidente da Limpurb, Omar Gordilho, a expectativa é entregar um serviço com ainda mais excelência neste ano.



“Além das nossas ‘Passarelas da Limpeza’, onde nossos agentes atuam perfilados realizando a varrição antes e depois a passagem de cada trio, nossos serviços serão prestados 24h por dia, com equipes preparadas para entregar aos baianos e turistas uma cidade limpa após cada dia do maior Carnaval do planeta”, destacou.



As equipes estarão em todos os circuitos oficiais, Carnaval nos Bairros e nas ilhas da capital baiana. Caminhões-pipa, caminhões de sucção e triciclos são alguns dos 218 equipamentos que serão utilizados para dar suporte aos serviços realizados.