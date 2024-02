Lucas Pizane curte último dia de Carnaval em trio de Leo Santana | A TARDE

Curtindo o último dia do Carnaval de Salvador, o ex-BBB (Big Brother Brasil) Lucas Pizane marcou presença no trio elétrico do cantor Leo Santana, nesta terça-feira, 13, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

O músico, que foi o terceiro eliminado do BBB 24, também participou do Carnaval de Olinda, em Pernambuco, e retornou para a capital baiana para curtir os últimos dias da folia momesca, ao lado da sua namorada Beatriz Esquivel.

Nesta noite, o gigante puxa o trio para os foliões pipoca. Ao iniciar o seu show, o pagodeiro foi aclamado pelos foliões que foram até o ‘chão’ ao som de “Crush Blogueirinha”.