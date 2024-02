Ludmilla, Daniela Mercury, Xamã e mais: confira os trios sem corda | A TARDE

Ao som de tambores e atabaques, o Carnaval da Bahia 2024, que neste ano homenageia os blocos afro, foi apresentado nesta terça-feira, 23, em evento no Pelourinho. No Largo, as ações dos órgãos estaduais foram detalhadas.

Segundo o governo, esta é a maior estrutura da história. Na segurança pública, 37 mil policiais e bombeiros estarão nas ruas durante a folia. Serão empregados 371 câmeras, sendo 108 de reconhecimento facial.

Ao Portal A TARDE, o secretário de Segurança da Bahia, Marcelo Werner, contou que os agentes passaram por diversas capacitações para o período.

"Tivemos diversas capacitações ao longo do ano para atuação em grandes eventos. Nossas forças de segurança são especialistas em grandes eventos, tanto que nós temos um batalhão específico de policiamento em eventos, que é o BEP, mas além disso, também de forma inovadora, esse ano tivemos uma capacitação voltada aos aos direitos humanos, a orientação em relação a crimes também, de ódio. A capacitação da nossa tropa é contínua".

No Turismo, 250 profissionais estarão nos circuitos fornecendo informações turísticas de orientação a turistas e foliões. Haverá ainda uma pesquisa sobre o perfil do turista e avaliação dos serviços no Carnaval.

A Promoção de Igualdade Racial vai distribuir material educativo de combate ao racismo e intolerância religiosa nos circuitos e nos bairros. Também haverá atendimento preventivo, orientações e acolhimento de denúncias na Unidade Móvel de Referência Nelson Mandela no circuito Dodô e no Plantão Integrado, na Carlos Gomes.

Postos de testagem para Hepatites Virais, HIV e sífilis com tratamento garantido em casos positivos. O Hospital da Mulher estará com funcionamento 24 horas para possíveis casos de mulheres expostas à violencia sexual.

O governador Jerônimo Rodrigues comparou a integração entre as pastas ao que acontece no trio elétrico.

"O Carnaval é uma grande integração das diversas áreas. É a mesma coisa de um bloco, de um trio elétrico, de um artista que, para se apresentar em qualquer trajeto carnavalesco, tem toda uma preparação. Alguém que escreve a letra, a música, alguém que organiza os instrumentos, os sons, as luzes, a beleza, as roupas".

O governador orientou ainda que o público deve evitar sair com itens que possam atrair a ação de meliantes. "Evitem levar para os circuitos qualquer coisa que chame a atenção", disse Jerônimo, que pontuou que, os que planejam atuar na criminalidade se depararão com os aparatos da Segurança Pública.

Nos três circuitos haverá cerca de 170 atrações gratuitas. Confira a programação dos desfiles sem corda do carnaval da Bahia.

Circuito Dodô - Barra Ondina

Quinta

Léo Santana

Ludmilla

Sexta

Timbalada

Thiago Aquino

Sábado

Daniela Mercury

Parangolé

Domingo

Alinne Rosa

Kevi Jonny

Segunda

Xamã

Luiz Caldas

Terça

Escandurras

Tayrone

Circuito Osmar - Campo Grande

Quinta

Daniela Mercury

Xanddy Harmonia

Sexta

Escandurras

Guig Ghetto

Sábado

Guig Ghetto

É O Tchan

Domingo

Lá Fúria

Carlinhos Brown

Segunda

Baiana Systen

Hiago Sacramento

Terça

Durval Lelys

Saulo

Pelourinho

Quinta

Márcia Castro

Filhos de Jorge

Sexta

Daniela Mercury e Afros

Nação Zumbí

Sábado

Attoxxá

Dom Chica

Domingo

Nara Couto, Hajur e Hiran

Nelson Rufino e Mariene de Castro

Segunda

Margareth Menezes

Duda Beat

Terça

Baco Exu do Blues

Baiana Systen

Quarta de cinzas

Arrastão com Bell Marques