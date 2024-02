Ludmilla reage após ver Anitta cantar 'Macetando' com Ivete | A TARDE

Aposta de Ivete para o Carnaval de 2024, 'Macetando' é um hit em parceria com Ludmilla. Nesta quinta-feira, 9, durante a abertura do Carnaval, Anitta foi a convidada de Ivete e cantou o hit.

A música, originalmente uma parceria de Ivete e Ludmilla, foi cantada, no entanto, por Ivete e Anitta, que afirmou estar vivendo um sonho.

"Estou escutando, só aprendendo, pra mim carnaval é você. A pipoca da Ivete é a melhor".

Ao ver Anitta cantando sua parceria com Ivete, Ludmilla deixou um comentário nas redes sociais.

"Tá todo mundo macetando", escreveu Lud. Quem também reagiu ao post de Ivete foi a própria Anitta. "Amoooo".

Fãs também brincaram com a situação. "A mãe da Lud deixando de seguir Ivete kkkkkk", disse uma internauta. "Aquelas mães querendo fazer as irmãs fazerem as pazes", comentou outro.

Confira o vídeo.