Luiz Caldas defende carnaval para o folião pipoca | A TARDE

Considerado o pai da Axé Music, o veterano Luiz Caldas fez sua estreia no Carnaval de Salvador deste ano puxando um trio pipoca na noite deste domingo, 11, no circuito Dodô (Barra-Ondina). No repertório, não faltaram clássicos de sua carreira, como "Fricote" e "Haja Amor".

Luiz celebrou o fato de estar tocando mais um ano para o folião pipoca. "O Carnaval de Salvador é muito especial. E, como um dos idealizadores dessa nova música, eu me sinto mais do que honrado em estar na minha terra, sendo bem recebido não só pelos meus conterrâneos como pelos turistas”, festejou.

Luiz também fez outro veterano estrear no Carnaval: o mineiro Beto Guedes. A convite do baiano, Beto subiu pela primeira vez num trio elétrico para receber uma homenagem do amigo: "uma coisa bem diferente pra mim, mas estou muito feliz e ansioso”.