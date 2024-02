Lumena comenta sobre estímulo em fazer comédia stand up | A TARDE

A ex-BBB Lumena Aleluia comentou, neste sábado, 11, que se sente mais estimulada após seguir o caminho da comédia stand up. Ao Portal A TARDE, a baiana disse que se libertou após a participação em dois reality shows.

"Depois que eu vivi meu primeiro reality, eu falei 'é desse negócio que eu gosto'. A Lumena criança que queria ser do entretenimento, fazer arte, aflorou. Depois do De Férias com o Ex, botei a piranha que estava dentro de mim para fora, me libertei. Agora, no stand up, eu consigo pegar todos esses limões da minha jornada e fazer uma grande brincadeira, uma limonada gostosa. Eu brinco sobre cancelamento, sobre pegar mulher, sobre pegar homem, gato, cachorro, tartaruga, elefante... Então, assim, para mim está sendo massa essa libertação", comenta.

Lumena marcou presença no Camarote Brahma, no terceiro dia do Carnaval de Salvador. Ela destacou que tem recebido apoio de outros comediantes para seguir na carreira.

"Recebi a bênção de grandes humoristas da cena, que falam 'Lu, é isso mesmo, pegue toda a tragédia simbólica, narrativa, transforme em comédia, vamos rir juntos'. Eu já ouvi assim 'Lu, eu te odiava no BBB, mas agora eu estou te amando, continue'. Tudo isso para mim está sendo um grande estímulo, receber esse carinho nessa nova roupagem da comédia", ressalta.

A ex-BBB também declarou sua torcida para Davi no BBB 24, que também é baiano.

"Eu estou gostando muito da jornada de Davizão que está levando uma resenha gostosa. Mas estou gostando muito de Pitel também, que é maloqueira, doida, joga muito legal. São os meus preferidos. O resto a galera poderia ter me ligado, ligado pra Karol, ligado pra Projota, e ter pedido uma dica", brinca.