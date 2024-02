"Macetando" ocupa primeira posição no 'Top 50-Brasil' no Spotify | A TARDE

Ivete Sangalo e Ludmilla conseguiram alcançar a primeira posição no ‘Top 50 – Brasil’, no Spotify, com a música "Macetando". Lançada em dezembro do ano passado, a canção se tornou uma das candidatas favoritas para o hit do Carnaval 2024.

De acordo com dados disponibilizados pela plataforma de streaming, até a manhã deste sábado, 10, além do ‘Top 50 – Brasil’, está na 3ª posição no ‘Top Músicas – Brasil’. As paradas trazem, respectivamente, as músicas mais reproduzidas na semana.