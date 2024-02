Mãe de Davi sobe no trio das Muquiranas e revela amor pelo bloco | A TARDE

A mãe do BBB Davi, Elisângela Brito, foi uma das convidadas para subir no trio das Muquiranas neste sábado, 10. O bloco, será comandado pela banda La Fúria, comandada pelo cantor Bruno Magnata.

Em entrevista ao Portal A TARDE, ela falou sobre o carinho que tem pelo pelo bloco e a homenagem feita pelo cantor ao seu filho com a música "Calma, Calabreso", meme que viralizou após o baiano usar o termo na casa.

"Hoje eu estou explodindo de alegria porque eu amo As Muquiranas, é um dos blocos que quando eu vendia, sempre admirava no carnaval, porque é muito engraçado. E hoje eu vou fazer esse trajeto de forma espontânea e com muito amor. Sobre a música, abraçamos demais. Foi uma forma de apoio. A gente vê o baiano apoiando o outro, e isso só faz o outro crescer de uma forma maravilhosa. O baiano é assim, unido", disse.

Ao Portal A TARDE, o cantor falou que ficou feliz com a repercussão: "Muito feliz com a música que a gente lançou sem pretensão alguma e o povo vem abraçando. Então eu estou muito feliz com a repercussão e por estar aí na boca do povo".

A mãe do brother disse ser fã do bloco há anos.

BBB

Sobre a participação de Davi no programa, Elisângela com a ameaça do filho ir ao paredão. "Davi já está com pulseira mas eu estou tranquila a respeito da conduta dele. E o povo vai responder deixando ele na casa. Estou em paz, é o povo com Davi".