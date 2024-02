Mais de 22 mil policiais militares vão atuar no Carnaval da Bahia | A TARDE

Mais de 22 mil policiais militares serão empregados durantes as festas de Carnaval que acontecerão em Salvador, seis municípios da região metropolitana e em outras 76 cidades do interior do estado.

Segundo a PM, somente em Salvador será empregado um efetivo de 12.895 para os circuitos oficiais, festas nos bairros, além do entorno desses locais e estações de transbordo e corredores de tráfego.

São 15 Comandos de Área (CA) com a responsabilidade do policiamento dos circuitos Batatinha (Centro Histórico), Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande), onde haverá 14 Zonas de Abordagem de Circuito (ZAC) e 42 Portais de Abordagem.

A PM também estará com policiamento especial nos bairros de Itapuã, Cajazeiras, Periperi, Liberdade, Boca do Rio, Plataforma, Nordeste de Amaralina, Pau da Lima e Paripe, sob responsabilidade de nove Comandos de Área.

O carnaval no interior acontece em 76 cidades, além de seis municípios da RMS, sendo eles Lauro de Freitas, Madre de Deus, Salinas da Margarida, São Francisco do Conde, Vera Cruz, Praia do Forte e Imbassaí.

Ainda de acordo com a corporação, uma estrutura especial está montada nos circuitos da capital baiana, com 34 Postos Policial Militar (PPM), nove postos de reunião de tropa, oito bases especiais do Grupamento Aéreo (Graer) e do Esquadrão de Polícia Montada, dois postos de VANT (drones), 25 totens, quatro canis rotativos e 16 fechamentos de ruas.