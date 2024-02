"Manda Baby do Brasil tomar o remédio", dispara Márcio Victor | A TARDE

Após debater com Ivete Sangalo sobre um “apocalipse”, Baby do Brasil recebeu um recado especial do cantor Márcio Victor durante o desfile no circuito Osmar (Campo Grande), neste domingo, 11. O vocalista da banda Psirico deu um recado direto para a cantora.

“Manda Baby do Brasil tomar o remédio. Baby do Brasil precisa tomar o remédio. O apocalipse não vai chegar aqui não, Deus abençoou o povo”, declarou o cantor de cima do trio. "Eu até respeito Baby do Brasil, mas ela falou besteira. Tem que respeitar Ivete, porque ela está macetando tudo", completou.

O pagodeiro ainda homenageou os garis em sua fala. "Eu queria uma salva de palmas para todos os garis da Bahia".

Assista o momento:





Reprodução | TVE