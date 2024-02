"Marcante para consolidação", diz Bruno Reis sobre carnaval no centro | A TARDE

O prefeito de Salvador Bruno Reis (União) disse que a retomada da abertura do carnaval, na Praça Castro Alves, no Centro Histórico, representa a valorização do Centro de Salvador. O evento será marcado por um encontro entre os trios de Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, BaianaSystem e Ilê Aiyê, na Praça, e em seguida, os trios seguem para o Campo Grande.

Pouco antes do encontro de trios, em coletiva de imprensa, o prefeito Bruno Reis relembrou a memória histórica do carnaval no centro da capital baiana. “Muitos jovens não tiveram a oportunidade de recordar o encontro marcante de trios e o quanto esse momento era marcante para a consolidação na memória das pessoas. Estamos resgatando isso, valorizando os blocos afro”, afirma o gestor sobre a abertura, que esse ano homenageia o Ilê Aiyê, com a presença de integrantes do grupo em cada um dos trios que estarão na Praça Castro Alves.

O Ilê Aiyê completa 50 anos, e tem um papel importante para a cultura afro. “50 anos atrás muitos negros tinham vergonha de usar os cabelos trançados e o Ile ajudou a contribuir de forma decisiva para que o negro tivesse orgulho da forma que se vestia, quebrando paradigmas e contribuindo para o reconhecimento da importancia identitária”.

Segundo o gestor, esse ano houve maior investimento em tecnologia para o carnaval, com centro de controle e operações, que monitoram o circuito em “tempo real”. Após o encontro no Centro Histórico, Bruno Reis acompanhará o carnaval na Barra para participar de outras coletivas. “Com esse funcionamento nós vamos projetar Salvador para o Brasil e para o mundo”, concluiu.