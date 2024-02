Marcelo Werner ressalta "zelo" por segurança em Carnaval com recordes | A TARDE

Em um Carnaval que tem batido recordes de público, a segurança dos foliões é ponto-chave para determinar o sucesso da organização da festa. E com a diminuição de registros policiais e crimes identificados na folia, a Secretaria de Segurança Pública do Estado tem, nas palavras de seu secretário, Marcelo Werner, se empenhado para resguardar a população que quer pular em paz.

"É, sem dúvidas, o maior Carnaval de todos os tempos. Temos visto nas ruas a quantidade de pessoas que estão nos 3 circuitos e nos bairros e sempre iremos zelar pela segurança dessas pessoas. Qualquer tipo de ocorrência de grande porte ou proporção seria uma mancha no nosso Carnaval e não podemos deixar que isso aconteça", afirmou Werner.

"Só ontem, pela contagem dos portais, foram mais de 2 milhões de pessoas que passaram pelos nossos principais circuitos e não tivemos nenhuma ocorrência significante nas 75 cidades do interior do estado onde estamos fazendo o Carnaval do interior", pontuou.

Ao comentar sobre uma tentativa de homicídio registrada no Circuito Osmar (Campo Grande), o secretário enalteceu a atuação das forças de Segurança e Saúde que deram o atendimento de prontidão à vítima, que está em estado estável no Hospital Geral do Estado (HGE).



"Houve uma tentativa de homicídio nas imediações do Relógio de São Pedro e de imediato as forças de segurança fizeram o isolamento e busca dos suspeitos e procedaram com o socorro à vítima", afirmou.

Ainda de acordo com o secretário, não há confirmação de que a arma utilizada no crime teria entrado no circuito dentro do isopor de um ambulante, como foi especulado e mais de 4 mil objetos foram apreendidos nos portais de entrada da folia.