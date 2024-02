Márcio Victor para trio em camarote acessível e faz show para plateia | A TARDE

O cantor Márcio Victor, da banda Psirico, fez questão de parar o seu trio elétrico em frente ao camarote acessível, voltado para Pessoas com Deficiência (PCDs) e pessoas idosas, durante a sua passagem pelo circuito Osmar (Campo Grande).

À frente da ‘Pipoca do Psi’, o artista embalou o público do espaço, na tarde deste domingo, 11, com alguns hits da sua carreira, bem como “Contraegun” e “Música do Carnaval”, sua aposta para a folia momesca deste ano.

Veja vídeo:

Osvaldo Barreto | Ag. A TARDE