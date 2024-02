Margareth fica na bronca com atraso dos trios: "é muito difícil" | A TARDE

Vários artistas fiaram na bronca com o atraso da saída dos trios neste sábado, 11, no Carnaval de Salvador. Entre eles está a ministra da Cultura, Margareth Menezes, que é uma das atrações do circuito Dodô (Barra-Ondina).

Em entrevista para o gshow, Maga fez um desabado em cima do trio. "A gente tem que esperar mesmo. Tem que ligar o botão da paciência, é muito difícil quando você já está com tudo programado. Eu não sei qual é o problema que gerou todo esse atraso muito longo, mas prejudica. Dá uma certa frustração, mas a gente não pode também dizer que não vai mais sair", disse.

O desabafo foi feito ao lado do cantor Chico César, atração convidada de Margareth que vai puxar o Trio da Cultura. A previsão de saída era às 20h, porém duas horas e meia após o horário previsto, o trio ainda estava passando o som.

Mesmo com os transtornos, Chico César garantiu que não está chateado. “É tudo menos chateado, eu fico muito alegre, muito feliz. Acho que o perrengue no Carnaval faz parte. A gente tem que se alegrar.”