Marta Rodrigues curte Xande de Pilares em dia de samba no Campo Grande | A TARDE

A vereadora de Salvador, Marta Rodrigues, aproveitou a primeira noite de Carnaval para curtir o show do cantor Xande de Pilares no Campo Grande. A parlamentar conversou com o Portal A TARDE direto do trio do bloco Alerta Geral, que completa 30 ano de desfile neste ano.

“Muita emoção. 30 anos de samba no pé. O Alerta tem história, o Alerta sai abrindo, chamando as a multidão para sambar. Isso mostra a força que tem da Bahia, do Recôncavo. A gente não pode deixar de estar aqui com muito samba no pé e com energia boa", afitmou.