"Me sinto privilegiado", diz Humberto Carrão sobre Carnaval na Bahia | A TARDE

Em Salvador há mais de um mês, o ator Humberto Carrão, está curtindo o carnaval de Salvador no circuito Batatinha (Pelourinho) na tarde desta sexta-feira, 9. Carrão passou por um Ilhéus durante um mês com colegas de trabalho da Rede Globo, para gravações do remake da telenovela Renascer.

“Eu me sinto muito feliz e privilegiado de estar vendo toda essa beleza de perto”, diz Carrão. O ator diz que tem preferido as pipocas de carnaval, e que tem frequentado mais o circuito Osmar (Campo Grande), inclusive, estava no bloco de samba Alerta Geral, que completa 30 anos neste ano, na quinta-feira, 8.

“Vou querer ver de perto os blocos afro, os que eu nunca vi. Passei o Réveillon [na Bahia], voltei para trabalhar e agora estou de novo e vou ficar até a segunda de carnaval”, afirma o artista.