Melhor Segunda-feira do Mundo tem mudança de horário; confira | A TARDE

A concentração do Ensaio de Carnaval de Xanddy Harmonia: A Melhor Segunda-feira do Mundo, que acontece nesta segunda-feira, 5, teve o horário de concentração alterado para as 18h.

Segundo a Empresa Salvador Turismo (Saltur), o evento vai acontecer no Circuito Tapajós, com a concentração próximo ao Clube Espanhol. O trio seguirá em direção ao Farol da Barra.