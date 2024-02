Metrô de Salvador vai funcionar 24 horas durante todo o Carnaval | A TARDE

O metrô de Salvador e Lauro de Freitas vai funcionar durante 24 horas durante os seis dias de Carnaval. A medida inédita tem como objetivo proporcionar uma experiência de mobilidade rápida e segura durante a folia.

De acordo com a CCR Metrô Bahia, que administra o sistena, o metrô funcionará das 5h do dia 8 de fevereiro até às 0h da Quarta-Feira de Cinzas, 14, ininterruptamente.

Durante a operação de carnaval, após a meia-noite, o embarque será restrito à Estação Lapa de Metrô, que estará ambientada na temática carnavalesca para receber os clientes. As demais estações serão exclusivas para desembarque.

Na madrugada, no intervalo entre 0h30 e 5h, os trens vão operar conforme a demanda de passageiros. A operação especial de carnaval funcionará em parceria com a SEMOB, que terá estratégia de atendimento para os ônibus nos Terminais de Pirajá, Acesso Norte, Mussurunga e Aeroporto, das 0h30 às 3h30.

"Eu vou na Pipoca"

A CCR Metrô Bahia disponibiliza a edição especial comemorativa do Cartão Integração do Metrô. Com o tema "Eu vou na Pipoca", o cartão colecionável poderá ser adquirido nas máquinas de autoatendimento identificadas especialmente com o tema em todas as estações do Sistema Metroviário.

O valor do cartão colecionável é o mesmo do cartão integração: R$ 7,00 (sete reais). Ao efetuar o cadastro do cartão com o número do CPF, o cliente tem direito a converter este valor em crédito de passagens e pode passar a utilizar o novo cartão, substituindo o cartão integração anterior.

Compra de passagens

Para agilizar o acesso ao Sistema Metroviário, os clientes que utilizam o cartão avulso (Cartão Unitário do Metrô) poderão realizar o pagamento das passagens por aproximação diretamente nas catracas das estações. Para utilizar o serviço basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches ou pulseiras de pagamento na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado. Há também a opção de emitir um QR Code pelo aplicativo da Recarga Pay ou direto das máquinas de autoatendimento.

Já quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga por meio do WhatsApp, utilizando o Zap do Metrô. Para isso, é só acessar o atendimento virtual da CCR Metrô Bahia, adicionando o número (71) 9688-0714 em seu aparelho celular. Ao navegar pelas opções de compra de crédito na ferramenta, o cliente poderá realizar um pedido de recarga e efetuar o pagamento por meio de uma chave PIX. Outra possibilidade é fazer a recarga via aplicativos - Banco do Brasil (para correntista), PicPay, Recarga Pay, Cittamobi, Kim+ - e pela rede credenciada, composta por 2 mil pontos de vendas. Após a compra do crédito, a carga deverá ser efetivada nos validadores presentes em todas as estações.