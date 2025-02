Montagem de estruturas do Carnaval de Salvador passa por fiscalização

Sedur já começou a fiscalizar estruturas do Carnaval de Salvador - Foto: Shirley Stolze/Ag. A Tarde

O Carnaval está se aproximando e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) já começou a fiscalizar a montagem das estruturas para a folia em Salvador. A vistoria está sendo realizada nos circuitos Dodô (Barra/ Ondina) e Osmar (Campo Grande) e conta com uma grande equipe de profissionais.

Em entrevista ao Portal MASSA!, o coordenador de fiscalização do órgão, Everaldo Freitas, explicou como funciona esse processo e falou sobre os objetivos do ‘pente fino’ nos equipamentos que serão utilizados durante a festa popular.

“A fiscalização se iniciou tem mais ou menos uma semana, com o objetivo de trazer a segurança para a população e também para os trabalhadores que estão executando este tipo de tarefas. A gente sabe que são estruturas provisórias, elas se modificam no dia a dia, então a importância da fiscalização é de sinalizar os proprietários”, iniciou.

O trabalho realizado pela Sedur é minucioso e envolve até a sinalização das vias públicas, especialmente nas localidades onde o fluxo de pessoas é maior ou são utilizadas como espaço para a prática de atividades físicas, como a orla. Por isso, há toda uma preocupação antes mesmo do Carnaval começar.

| Foto: Shirley Stolze/Ag. A Tarde

“Para garantir a segurança dos transeuntes e dos trabalhadores, tem que seguir realmente todas normas de segurança. Então a nossa preocupação é desde o início da montagem", explicou o coordenador de fiscalização.

Everaldo Freitas ainda falou sobre as etapas que a Sedur segue durante esse procedimento: “Inicia-se com uma recomendação de notificação, para seguir todas as normas de carga e descarga, as normas técnicas, de aterramento, se preocupar com os funcionários, a questão de segurança. Depois a gente verifica toda a acessibilidade, se tem a AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e até se a questão da reciclagem nos camarotes”.

Por fim, a Sedur garantiu que está empenhada para garantir uma folia com tranquilidade e segurança para a população.

"É uma das maiores festas do mundo, e a Prefeitura de Salvador, com o prefeito Bruno Reis e os demais secretários e João Xavier, estão fazendo todos os esforços para que façam a maior e melhor festa dos últimos tempos”, concluiu.