MUDEIdeNOME desfila no Furdunço e inicia apresentações no Carnaval | A TARDE

O Movimento Musical MUDEIdeNOME desfila no Furdunço no domingo, 4, dando inícios às atividades durante o Carnaval 2024.

A partir das 16h, os músicos Ricardo Chaves, Ramon Cruz, Jonga Cunha e Magary Lord estarão a bordo do pranchão para dar início à festa.

No repertório, o grupo promete um passeio pela memória afetiva musical dos carnavalescos, valorizando a história da folia de Salvador com clássicos da música baiana, composições autorais e sucessos que fazem parte da trajetória de cada artista.

Na terça-feira, 6, o grupo comanda o Baile do Mudei, no Camarote Harém. Na quinta-feira, 8, primeiro dia do Carnaval, MudeiDeNome desfila sem cordas no Campo Grande.

Na terça-feira, 13, o Movimento retorna ao local para um novo desfile sem cordas. Confira a programação completa.