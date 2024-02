Multiartista chinesa se apresenta em trio no Carnaval de Salvador | A TARDE

Natural de Hong Kong, na China, a multiartista Qymira é atração em dois dias no Carnaval de Salvador. A chinesa sobe em trio neste sábado, 10, no Circuito Osmar (Campo Grande), e já se apresentou no primeiro dia de folia, na quinta, 8. Qymira é convidada do cantor baiano Edu Casanova, e se apresenta ainda junto ao rapper Duendy Primeiro e o produtor alemão Peter Doc B.

Ativista de causas humanitárias, a artista é líder da One Gaia Foundation, organização que apoia crianças vulneráveis pelo mundo. Qymira se une à Edu Casanova num belo tributo aos povos originários do Brasil, com uma homenagem à Sônia Guajajara, primeira mulher ministra indígena. Na quinta, os artistas a bordo do trio cantaram em defesa da preservação da vida na Amazônia, dos indígenas e de avanços sociais para minorias.



Educada na Inglaterra, Qymira formou-se como a primeira violinista da UK National String Academy (Academia Nacional de Cordas do Reino Unido) e estudou atuação na London Academy for Radio, Films and Television, no Lee Strasburg Method Studio UK e no Actor's Space LA. Ao longo da sua trajetória, já trabalhou com membros da Orquestra Filarmônica de Hong Kong e da Orquestra Sinfônica de Guangzhou.



Na Bahia, ela tem parcerias musicais com o rapper Duendy Primeiro, com quem gravou um álbum de 12 faixas. A música ‘Perdão’ chegou a ocupar o topo das rádios soteropolitanas no fim de 2023, segundo dados da Crowley Broadcast, empresa de monitoramento de emissoras.