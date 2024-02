Muquiranas e mais blocos entregam abadás nesta segunda | A TARDE

Com o Carnaval batendo na porta, os blocos começaram a entregar seus abadás e fantasias para os dias de folia. O bloco As Muquiranas fez a sua entrega no Shopping Bela Vista nesta segunda-feira, 5. Já no início da tarde, às 12h, a maioria dos blocos iniciou o segundo dia de entregas no Shopping da Bahia.

"Estamos aqui no segundo dia da entrega das fantasias, está tudo tranquilo por aqui, venham buscar o abadá de vocês. A partir de amanhã começamos a entregar alguns produtos, como Camaleão, Vumbora, Bloco da Quinta, mas hoje a maioria já está disponível. Esperamos um carnaval grande, com gente de fora vindo para cá. Vai ser ótimo", falou Anna Luísa, da coordenação de entrega Central do Carnaval

"Tudo garantido certinho, expectativa é a melhor do mundo. Três dias de pura emoção e a gente espera o ano todo para isso. [a fantasia] está top, já vou deixar na costureira para dar aquela reforma básico e sábado já tem", disse Mica Silva, que irá desfilar com o bloco As Muquiranas.

Para 2024, o tema do bloco As Muquiranas será 'Deusas da África'. O bloco informou que o tema foi idealizado e elaborado durante anos.

Osvaldo Barreto | Ag. A TARDE

Neste mês foi regulamentada a lei que proíbe as pistolas d'água em festas de rua. A lei foi aprovada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e sancionado pelo governador Jerônimo Rodrigues. "A ideia foi boa e vamos esperar que seja cumprida essa lei, que se vem tentando há algum tempo e não consegue", comentou o folião Juarez dos Anjos.

O bloco As Muquiranas vai desfilar sábado, segunda e terça de carnaval, com La Fúria, Psirico e Parangolé como atrações. "Vou descer daquele jeito, grandão", disse Júnior antes de sacramentar que Tony Salles e o Paragolé é a a sua atração favorita dentre as que vão se apresentar puxando o bloco. "É quem garante a festa".

Ainda no Shopping Bela Vista, policiais militares do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher (BPPM) realizam uma ação educativa para conscientizar pessoas contra o crime de importunação sexual.

A iniciativa abordará os foliões que irão curtir o carnaval 2024 no momento da retirada dos abadás com a entrega de panfletos e ventarolas para explicar sobre este tipo de crime. Ainda na ação educativa, a equipe do BPPM falará da Lei 14.584, sancionada na semana passada, que proíbe o uso de pistolas de água no carnaval e em festas populares, coibindo todas as formas de violência contra a mulher durante a folia.