Na folia, Bellintani diz que torcida "merecia Bahia com esse tamanho" | A TARDE

Presente no Camarote Expresso 2222, o agora ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, mostrou toda a sua satisfação com o momento vivido pelo clube. Em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!, o ex-dirigente tricolor lembrou que foi ele quem plantou a semente para o que vem sendo colhido.

“Acho que a gestão que a SAF começou agora que, na verdade, que a gente fez a transição desde maio do ano passado está mostrando já o tamanho do projeto que a gente está plantando. Plantamos muitas sementes, os brotos estão começando a aparecer, eu acho que vai ser um projeto de longo prazo, mas já no curto prazo já está dando para ver o tamanho do que a gente fez, não é?”, indicou Bellintani.

“Então, eu acho que a torcida está de parabéns, apoiou o projeto desde o começo, os conselheiros estão de parabéns porque aprovaram o projeto com muito critério, e a SAF até aqui também de parabéns, porque está aplicando na prática o que a gente tanto projetou na teoria, não é? Então, eu acho que a torcida merecia um Bahia com esse tamanho e eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse processo”, completou o ex-presida do Esquadrão.