Nanda Costa e Lan Lanh serão rainhas do bloco Os Mascarados | A TARDE

A atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lanh aceitaram o convite para serem rainhas do bloco Os Mascarados no carnaval de Salvador em 2024. Criado em 1999, o bloco desfila em sua 23º edição no circuito Dodô, o Barra-Ondina, na quinta-feira, dia 8 de fevereiro, no primeiro dia da folia.

O casal aceitou o convite das três diretoras do bloco, Jaqueline Azevedo, Paula Resende e Selma Calabrich. As duas serão anfitriãs ao lado do cantor e compositor Jau, que comanda o trio neste ano, depois de décadas de vozes femininas.

O trio já foi puxado por Margareth Menezes, Márcia Castro, Larissa Luz, entre outros artistas convidados. Sinônimo de pluralidade e democracia, o bloco faz parte dos carnavais de Lanh desde o começo. A percussionista se divertia no bloco, junto com familiares.

Nascida em Paraty, no Rio de Janeiro, Nanda Costa tem uma relação afetiva com a Bahia. “Me senti acolhida pela Bahia, me emocionei de cair lágrima, com esse convite. Estou muito feliz e muito honrada com essa coroação”, disse Nanda Costa em entrevista à revista Quem.