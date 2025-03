O que dá para comprar com até R$10 no Carnaval de Plataforma

Ambulantes em atividade no Carnaval de Salvador - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

O Carnaval de Plataforma, em Salvador, é uma verdadeira celebração da cultura local. Entre as danças, apresentações musicais e a alegria do povo, também não pode faltar aquele momento de recarregar as energias com uma boa comida e bebida. E para aqueles que querem aproveitar sem pesar no bolso, o Portal Massa! fez, nesta segunda-feira, 3, uma lista das opções em até 10 reais para ninguém ficar de fora da festa.

Para os foliões que gostam de beber, a cerveja sai como uma das queridinhas da galera. Mas, se a ideia é algo mais leve, refrigerante e água, são apostas que também fazem parte da lista.

Mas se bater a fome, as opções de comida também não decepcionam, com variedades para todos os gostos e preços para todos os bolsos.

Confira as opções:

Itaipava: R$4

Amstel: R$5

Heineken: R$10

Ice: R$9

Refrigerante: R$5

Água: R$3

Comidas:

Cachorro-quente: Simples R$5; Duplo R$10

Queijinho: R$5

Espetinhos: R$8

Churros: de R$2,50 a R$4

Acarajé: de R$3 a R$5

Batata frita: de R$4 a R$10

Pastel: R$7