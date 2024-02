'Oh Polêmico' é criticado por fala homofóbica durante o Carnaval | A TARDE

O cantor Deivison Nascimento, conhecido como o "Oh Polêmico", está sendo bastante criticado nas redes sociais por uma fala homofóbica durante a sua apresentação no Circuito Dodô (Barra-Ondina), na sexta-feira, 10, segundo dia do Carnaval de Salvador.

"Fazendo uma festa da porra, e um monte de homem se beijando", criticou. "Cheio de mulher aqui", acrescentou depois de parar a sua apresentação.

já que tem algumas pessoas duvidando do que aconteceu. aqui o vídeo do oh polêmico sendo extremamente homofóbico 👇🏻 https://t.co/K3elOFTqe9 pic.twitter.com/t7iXeS0HOk — danilo (@baianomotivado) February 10, 2024

A fala de Oh Polêmico foi criticada nas redes sociais.

ontem na avenida fiquei assustado c o cantor o polêmico sendo homofóbico. ele parou o trio e deu um “esporro” porque tinham vários homens se beijando e ainda completou dizendo “com tanta mulher aqui” — danilo (@baianomotivado) February 10, 2024

Oh polêmico sendo homofóbico na cara dura mesmo, né, menina? Na frente de td mundo, sem vergonha nenhuma kkk ainda bem que já caiu no esquecimento kkk só foi lembrado no carnaval desse ano quando supostamente foi corno kk pic.twitter.com/gqQknJyRS2 — Picolé de Chuchu (@Errari__) February 10, 2024

A mídia não vai repercutir a fala que "Oh polêmico" fez ontem na barra. Mas a @PrefSalvador e @brunoreisba precisa verificar isso porque não dá para patrocinar quem propaga homofobia.



Se repercutir, ele vai dizer que foi mal interpretado 😒 — Sandra Regina 💙♥️✊🏾 (@Sanrcj) February 10, 2024

O Polêmico sendo homofóbico em pleno carnaval de Salvador e no trio patrocinado pela @PrefSalvador eles vão continuar tendo espaço com esse tipo de discurso @brunoreisba???????? pic.twitter.com/rs6scMmPJu — Lhuis Mattos (@Lhuismattos) February 10, 2024

É revoltante ver uma pessoa que tem o alcance que Oh polêmico tem sendo extremamente homofóbico em pleno carnaval. Esse tipo de discurso nos mata. Só queremos respeito e ser livre pra beijar quem quiser. Oh polêmico pega sua homofobia e se retira do carnaval de Salvador, nessa… — Lhuis Mattos (@Lhuismattos) February 10, 2024

O cantor também foi alvo de críticas no seu perfil pessoal após fazer um post comemorando a sua participação no Carnaval de Salvador.