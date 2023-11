Olodum anuncia desfile sem cordas e abadás no Carnaval 2024 | A TARDE

O Bloco Afro Olodum anunciou diversas novidades para o Carnaval de 2024, nesta quarta-feira, 22. Uma delas é que as vendas de fantasias serão apenas para o desfile de domingo, 11 de fevereiro, na Barra. Nos demais dias, o grupo desfilará com o formato de bloco popular, sem cordas e sem venda de abadás.

O Olodum, que completa 45 anos de fundação no próximo ano, vai desfilar na sexta-feira (9/2) no Pelourinho e na sequência, no Circuito Osmar (Campo-Grande). No domingo (11/2) o desfile é no Circuito Dodô (Barra Ondina) e na terça-feira (13/2), o bloco volta ao Circuito Osmar.

Além disso, mais uma vez, no dia 12, crianças e adolescentes terão a oportunidade de desfilar no Bloco Mirim Olodum, no Circuito Batatinha no Pelourinho. Na ocasião, o público será embalado pelos jovens talentos percussivos da Escola Olodum, que já revelou artistas do porte do cantor Lucas Fiori, da maestrina Andreia Reis, e do cantor Mateus Vidal.

As fantasias para o desfile de domingo já estão à venda na Central do Carnaval. O bloco convocou os apaixonados pelo Olodum a pegarem as suas antigas fantasias, abadás e camisetas para se integrar aos demais dias.

No line-up, além de Lazinho, cantor do bloco desde a sua fundação, em 1979, e Lucas Di Fiori, o Olodum contará com as participações especiais do cantor Narcizinho e Mateus Vidal, que virá do Canadá, para matar a saudade da folia e, mais uma vez, alegrar mais um carnaval do Olodum!