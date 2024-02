Olodum vai tocar em três circuitos do Carnaval de Salvador | A TARDE

A banda Olodum vai ter uma vasta agenda de shows durante o Carnaval. Com apresentações em trios e palco, o grupo toca todos os dias e muitas vezes com festas abertas ao público. O início das apresentações começa na sexta-feira, 9, com um show no Pelourinho.

Na sequência parte para o Campo Grande. Este ano, esta programação é gratuita. No sábado, 10, a banda se apresenta no Camarote.com. No domingo, 11, começam as dobradinhas. A banda se apresenta no bloco no circuito Barra/Ondina sendo um dos primeiros a sair. No mesmo dia, segue para o Rio Vermelho onde se apresenta no palco montado no Largo da Mariquita.

Na segunda-feira, 12, o Olodum vai se apresentar em Barreiras, no oeste do Estado, e em seguida segue para o Carnaval de Recife (PE). Na terça-feira, 13, retorna para a capital e se apresenta no trio sem cordas no Campo Grande. De lá a banda segue para fechar sua programação de 2024 no Carnaval de Natal (RN).

Este ano, o bloco leva às ruas o tema “Wodaabe: O Povo do Sorriso – Uma História de Beleza e Diversidade”. A história de nômades africanos, que, entre outras qualidades, têm como tradição o protagonismo feminino, principalmente econômico. Em 2024, a banda tem de volta o cantor Narcizinho, que retorna depois de três anos e se juntará a Lucas di Fiori e Lazinho.

Confira a agenda do Olodum no Carnaval 2024:

09.fev – Sexta-feira

Saída Pelourinho

Concentração: 15h – Saída:16h

09.fev – Sexta-feira

Sem cordas – Circuito Osmar – Campo Grande

Concentração: 19h – Saída: 20h

10.fev – Sábado

Sabado Camarote.com

11.fev – Domingo

Bloco – Circuito Dodô – Barra-Ondina

Concentração: 14h – Saída 15h

11.fev – Domingo

Palco do Rio Vermelho – Largo da Mariquita

12.fev – Segunda-feira

Carnaval de Barreiras

12.fev – Segunda-feira

Carnaval de Recife

13.fev – Terça-feira

Sem cordas – Circuito Osmar – Campo Grande

Concentração: 11h – Saída: 12h

13.fev – Terça-feira

Carnaval de Natal - RN