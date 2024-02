Operação Rodovia Segura contará com 460 policiais rodoviários | A TARDE

A Operação “Rodovia Segura - Carnaval 2024”, realizada pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPRv), do Comando Especializado de Policiamento Rodoviário, da Polícia Militar da Bahia (PMBA), terá um efetivo de 460 policiais rodoviários. A atuação será durante os seis dias do Carnaval, até às 20h da quarta-feira, 14.

Foram montados três corredores turísticos com o objetivo de aumentar as ações de fiscalizações, coibir infrações de trânsito e garantir a segurança nas rodovias estaduais. O primeiro corredor foi montado na BA-009, com início no pedágio (Km 14) até a divisa com o estado de Sergipe, o segundo, no Recôncavo, abrangendo as cidades de Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Saubara, Maragogipe e Santo Amaro.

O terceiro corredor começa no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Vera Cruz até o Posto do distrito de Guaibim, na BA-001, em Valença.

Acidentes nas rodovias

De acordo com o comandante do BPRv, tenente-coronel Márcio Castro Márcio Sousa, nas últimas 24 horas, foram registrados quatro acidentes com três vítimas fatais em rodovias estaduais. A orientação é que os condutores dirijam respeitando a sinalização, a velocidade da rodovia e que não conduzam veículos após ingerir bebida alcoólica. Além disso, é importante que as crianças sejam conduzidas em cadeirinhas.

Terminal Rodoviário de Salvador

O Terminal de Salvador manterá equipes trabalhando em regime de plantão, com polos regionais que funcionarão de maneira similar. Em 2023, 245 mil pessoas embarcaram e desembarcaram no terminal rodoviário da capital baiana.

Sistema Ferry-Boat

A Internacional Travessias Salvador (ITS) incluiu horários extras para atender a demanda de veículos e pessoas para o período especial do Carnaval 2024. A operação especial, que acontecerá até o próximo dia 19, ocorrerá em seis ferries realizando a travessia.