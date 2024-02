Operação simula acidente e resgate com trio elétrico na Barra | A TARDE

Mais de 250 profissionais de saúde e das forças policiais de 16 diferentes órgãos públicos estaduais e municipais fizeram parte de uma simulação de resgate de acidente de trio elétrico. A ação aconteceu no final da manhã desta quinta-feira, 1ª, na região do farol da Barra, em Salvador, em um trecho do circuito Dodô. Além de voluntários, a operação de prevenção contou com diversas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), viaturas da polícia e até aeronave do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar da Bahia.



"Nós começamos a ação aqui e terminamos no Hospital Geral do Estado. Temos aqui bombeiros, vamos ter Defesa Civil, Guarda Municipal, temos Transalvador, toda uma estrutura de órgãos, inclusive a Secretaria de Segurança Pública", explicou a vice-prefeita de Salvador e secretária de saúde, Ana Paula Matos.

O simulado envolve um trio elétrico que perdeu seus freios e atropelou mais de 50 foliões que seguiam o veículo. O Portal A TARDE acompanhou o exercício que teve de primeiros socorros ainda na avenida, resgate de folião de cima do trio, a transporte de pacientes via aérea por meio da aeronave do Graer. [veja o vídeo]

De acordo com Ana Paula, o intuito do treinamento é 'alinhar' os setores para que eles estejam preparados para tudo durante a maior festa de rua do planeta. "Hoje já verifica se tem algum órgão que não está muito alinhado com outro, o que tempo tem que melhorar para no dia a gente estar super preparado. A gente está com já motos e as ambulâncias posicionadas, a gente vai ver o tempo que elas chegam, então eu preciso ver o tempo resposta", explicou.



Ainda durante os primeiros socorros, as vítimas são classificadas de acordo com a gravidade da lesão para saber para onde serão direcionadas. A lona amarela para quem tem um tipo de gravidade mediana. A lona vermelha é para uma gravidade maior. Já as verdes são para lesões mais leves e ficaram circulando no ambiente. A vítima com maior gravidade será transportada por meio do Aeronave da Graer.

"O Hospital Geral, com o Centro de Referência de Múltiplas Vítimas. Nós temos capacidade de atender ao mesmo tempo, 35 pessoas, transformado em 10 minutos, o estacionamento em uma área de atendimento. Então a HGE está sempre pronta, é bom que se diga e esse momento é oportuno sobretudo para a capacitação desses profissionais e a gente possa de forma integrada, articular e garantir a assistência da população. São 190 pessoas envolvidas.", salientou Roberta Santana, secretária de saúde do estado.



Secretaria de Segurança Público - SSP

Além da questão da saúde, durante a simulação também foram verificados se outros tipos de atividades estarão 'ok', durante os festejos. Entre as atividades simulados, estavam as das polícias, como explica o subsecretário de segurança do estado, Marcelo Oliveira. "Além da questão da Polícia ter que fazer o perímetro, o Graer consegue retirar vítimas, o DPT vai ter que fazer a parte pericial técnica do porquê isso aconteceu e da eventual responsabilização, juntamente com a Polícia Civil, que exerce a função de Polícia Judiciária, porque se tiver um acidente desse espectro, a gente obviamente tem que encontrar quem foi o responsável culposo ou dolosamente pelo corrida".