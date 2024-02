Palco do Rock abre programação neste sábado com grande público | A TARDE

O Palco do Rock inicia neste sábado, 10, a programação no Carnaval 2024, quando celebra 30 anos de existência. Localizado no Coqueiral da praia de Piatã, o evento, que integra a programação da folia na capital baiana, segue até a próxima terça-feira, 13, último dia da festa. Os shows têm início sempre às 17h, oferecendo um som pesado gratuito para o público roqueiro. Neste primeiro dia, bandas como Karma, Jack Doido, Guga Canibal, entre outros, se apresentaram.

Entre as atrações deste ano, também está o renomado grupo Dead Fish, destaque do atual cenário do rock nacional, que se apresentará na noite de segunda, 12. Celebrando três décadas de existência, a programação do Palco do Rock inclui um total de 43 artistas, abrangendo uma ampla variedade de estilos dentro do universo do rock.



Programação - O Carnaval de Salvador acontece entre os dias 08 a 14 de fevereiro de 2024. A programação completa pode ser acessada no site https://carnaval.salvador.ba.gov.br/, @‌salvadormeucarnaval no Instagram. O Carnaval será transmitido pelo Youtube da Prefeitura de Salvador, que pode ser acessado pelo link http://www.youtube.com/@PrefSalvador.

| Foto: Denise Salazar | Ag. A Tarde

