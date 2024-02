"Participação foi mais intensa", diz Bruno Monteiro sobre Carnaval | A TARDE

O secretário de Cultura do Estado da Bahia, Bruno Monteiro, disse que observou até esta segunda-feira, 12, penúltimo dia do Carnaval de 2024, um grande crescimento da festa. A opinião tem sido unânime entre a esferal municipal e a estadual, que participam da ação conjunta pra organizar a festa.

"Sabíamos que estávamos diante do maior Carnaval de todos os tempos, porém as expectativas foram superadas por uma participação mais intensa das pessoas. Ontem, domingo, por exemplo, foram quase um milhão e setecentas mil pessoas nas ruas, no somatório de de quinta já passamos de seis milhões só nos circuitos oficiais, sem contar os bairros, e o interior do Estado. A Bahia está em festa com os mais de três milhões de turistas que aqui estão", disse.

Monteiro diz que o governo vai fazer uma avaliação após o término do Carnaval, como foi feita em 2023 com o objetivo em aprimorar a folia de 2025.

"Queremos aprimorar a folia para o ano que vem e não há dúvidas de que a festa está tranquila e não há grandes contratempos do ponto de vista da segurança pública e também do ponto de vista de estrutura. Está tudo sob controle e nós vemos as pessoas vivendo de forma plena esse momento", afirmou.