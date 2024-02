Patrimônio da cidade, samba junino estará três dias no Campo Grande | A TARDE

Representante do samba junino, estilo musical que é Patrimônio Imaterial de Salvador, o grupo Nonato Sanskey e Roda de Samba Mucum'G se apresenta três vezes durante o Carnaval de Salvador no Circuito Osmar, mais conhecido como Campo Grande.



O grupo puxará foliões nos blocos Fogueirão, Todo Menino É Um Rei e Mucum'G, respectivamente, na quinta-feira, 8, sexta-feira, 9, e sábado, 10.

“O objetivo é preservar, fortalecer e difundir cada vez mais a cultura do samba junino no intuito de promover o contato entre várias gerações de sambadoras e sambadores, mestras e mestres desta cultura e para dar mais visibilidade a este movimento cultural, além de formar novas gerações do Samba Junino”, disse Nonato Sanskey.

Haverá apresentações do grupo também no domingo, 11, no Nordeste de Amaralina, com o bloco As Pagodeiras, e na segunda-feira, 12, na Mudança do Garcia, com o bloco Mucum'G. O grupo se apresentará fora de Salvador uma única vez no Carnaval, na sexta-feira, 9, em Madre de Deus, no bloco As Remendadas.