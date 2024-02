Pedro Sampaio recebe Gasparzinho em show na Barra | A TARDE

Fã da folia baiana, o DJ e cantor Pedro Sampaio está a todo vapor para agitar, hoje à noite, a pipoca que estiver presente no palco da música eletrônica no Farol da Barra. E não está sozinho, acompanhado do cantor Netto Gasparzinho, denominado o Rei da Arrochadeira. “Vai ser massa demais, quero todo mundo lá pra curtir com a gente”, diz.

Juntos, os artistas querem fazer todos dançarem, embalados pelo remix Cavalinho, gravado especialmente para este Carnaval. O clipe da canção, inclusive, foi filmado em terras soteropolitanas, com cenas no Porto da Barra e na Gamboa.

Em conversa exclusiva com a Chame Gente, Sampaio falou sobre a expectativa para o show na Torre Beats. “Amo o Carnaval de Salvador e estou muito feliz por poder estar aqui pelo segundo ano consecutivo. Essa cidade tem uma vibe especial, única, que torna toda a experiência ainda mais inesquecível”, afirma.

Além da apresentação, ele está cheio de projetos novos, como o segundo álbum de estúdio e a estreia no Rock in Rio Lisboa, em 23 de junho. “Vai ser incrível! Esse será um ano com muitas realizações para mim”, diz.

Licia Fabio comanda dois espaços vips na folia

A promoter Licia Fabio terá uma tarefa árdua na folia: estar à frente de dois espaços vips, em regiões distintas da cidade. O primeiro será na Barra, com a estreia do camarote Brown by Licia Fabio, que funcionará de sexta a terça-feira, e o segundo na Bahia Marina, com a tradicional Casa D´Licia, que ocupará o restaurante Lafayette, na Contorno, no sábado e domingo. “Estou muito feliz com as duas iniciativas e com a possibilidade de oferecer alegria com conforto e aconchego aos nossos convidados nos dois endereços”, festeja.

Daniela Mercury tem novo trio e recebe Fafá de Belém na estreia

Acostumada a inovar, Daniela Mercury anunciou que tem novo trio, intitulado de ‘Tabuleiro da Rainha’. O público já pode vê-lo hoje, quando a artista puxa a Pipoca Futurística, com participação da cantora Fafá de Belém. O desfile ocorre no circuito Osmar (Centro).

Mas as novidades não param por aí. Ela também anuncia homenagens, durante o Carnaval, à música percussiva e aos afoxés e blocos afros – como o Ilê Ayiê, que está completando 50 Carnavais – e mostrará a importância da mulher, especialmente da mãe preta.

O início das reverências ocorrerá amanhã na Pipoca Afoxé da Rainha, que ocorrerá em dose dupla: nos circuitos Dodô e Batatinha (Pelourinho). Na orla, a artista receberá a paraense Dona Onete, rainha do carimbó.

A programação, na Barra-Ondina, continuará no sábado, com a Pipoca Sensorial, que contará com participações da família Mercury e de integrantes da Orquestra Neojiba e terá performance teatral, poesia e dança em uma mistura do analógico e do eletrônico; e no domingo e na segunda, com o desfile do Crocodilo, e as referências aos afros. O Ilê será homenageado no primeiro dia do bloco.

Para fechar, na terça, ela promoverá a Pipoca Clássica, tendo as participações da Banda Didá e das rainhas e bailarinas dos afros, em uma homenagem ao criador do samba-reggae, Neguinho do Samba, e às mulheres.



Nara Couto convida Majur e Hiran para a folia no Pelô

Os ritmos africanos darão o tom do Carnaval da cantora Nara Couto, na terça de Momo. E para abrilhantar o show Ritmos da Diáspora, a artista convidou a cantora Majur e o rapper Hiran. A apresentação será, às 18h, no largo do Pelourinho, e terá direção do artista moçambicano Otis Selimane. “Será um espetáculo de uma potencialidade gigante, a partir da junção de muitas peças, pessoas e lugares, e isso vai reverberar para o público”, afirma a anfitriã. Majur endossa: “Estar em casa é bom, mas estar em casa com os nossos, é indescritível. Somos convidados para muita coisa pelo Brasil, mas quando estamos em Salvador, com os nossos, é só felicidade”.

Camarote estreia fazendo conexão Gana-Salvador

Localizado no Terreiro de Jesus (Pelô), o camarote Casa de Gana tem uma programação artística e cultural de conexão entre o país africano e a capital baiana. O espaço, voltado para convidados e pagantes, funciona até o dia 13, das 14h à 0h.

Patrocinadora do Fervo da Lud terá megaprojeto em Salvador em abril

A cantora Ludmilla comanda o desfile do Fervo da Lud, hoje, na Barra-Ondina, com a presença das influenciadoras Bielle Elizabeth e Sthe Matos. O bloco tem patrocínio de Seda, que antecipou que continuará investindo na cidade após o Carnaval. “Salvador é um berço de diversidade, cultura e expressão. É por isso que escolhemos a cidade para um grande lançamento em abril”, conta Jessica Safatle, gerente sênior de marketing de Seda.

Cervejaria marca presença no 2222

A cervejaria espanhola Estrella Galicia estará mais uma vez no camarote Expresso 2222, comandado pela família Gil na Barra. Este ano, a marca conta com um bar e um espaço exclusivos, além de distribuir 50 mil copos sustentáveis na folia.



Fala aí

Nanda Costa e Lan Lanh



A atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lanh, mães das gêmeas Kim e Tiê, serão as rainhas do bloco Os Mascarados, que desfila hoje, no circuito Dodô (Barra-Ondina), tendo como atrações os cantores Jau e Margareth Menezes. A agremiação, que leva milhares de foliões fantasiados pelo trajeto da folia na orla, está completando 25 anos. Antes dessa grande celebração, as duas soberanas bateram um papo com a coluna. Confira!

O que representa ser as monarcas de Os Mascarados?

A celebração de duas rainhas reforça o momento importante que estamos vivendo agora, de exaltar a força, a coragem e a potência feminina. É uma delícia festejarmos este bloco, que sempre foi plural e celebrou a diversidade.

Pela 1ª vez, serão duas rainhas. Acredita que é uma importante bandeira para comunidade LGBTQIA+?

Acho importante agradecer a todas as pessoas que abriram esses caminhos, porque é a primeira vez que o bloco terá duas rainhas, mas, com certeza, não será a última. Acho muito maravilhoso e simbólico serem duas rainhas em 2024. A gente é pelo feminino, né!? É importante neste momento em que estamos lutando por igualdade.

Qual a inspiração para o desfile? O que irão expressar?

A inspiração também é a celebração das origens, da ancestralidade, das batidas afro. A gente está num bloco que tem a potência da Margareth Menezes, que sempre levantou essa bandeira diversa, plural, no som dela também, nesse afropop. A gente está ornando, conectadas com essa ancestralidade dos blocos afro.