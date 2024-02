Pedro Sampaio se fantasia de Carla Perez para Carnaval de Salvador | A TARDE

O DJ Pedro Sampaio surpreendeu as redes sociais nesta quinta-feira, 8, ao postar uma foto usando o look inspirado com uma roupa usada por Carla Perez durante sua passagem no É o Tchan.

O artista, que vai se apresentar nesta noite no circuito Barra-Ondina, em Salvador, ainda fez uma homenagem à capa do CD 'Na Cabeça e na Cintura', do grupo, lançado em 1996. Além dele, dançarinos também se vestiram como os integrantes da icônica banda de axé.

Nos comentários da publicação, famosos e fãs adoraram a referência. "A loira do tchan mudou", escreveu Juliano Floss. "Só acho que o short devia ser igual", brincou um seguidor. "Você é a pessoa mais criativa!", disse um fã.