Pelourinho é opção para quem quer curtir sem correr atrás de trio | A TARDE

Distante da agitação e dos movimentos dos trios elétricos dos circuitos Dodô e Osmar, fanfarras, blocos, marchinhas e pequenos grupos agitam o público que não quer correr atrás do trio no Circuito Batatinha, no Pelourinho.

As apresentações acontecem no Pelourinho e nas praças (Praça da Sé e Praça Castro Alves) e são destinadas principalmente aos foliões que preferem um Carnaval ao som de fanfarras, blocos, marchinhas e pequenos grupos, tornando-se uma alternativa para fugir de toda a agitação causada nos Circuitos Dodô e Osmar, o que acaba atraindo muitas famílias, inclusive crianças.

Quem também traz muita agitação para o local é o Largo Tereza Batista, com várias bandas que se apresentam durante os dias de folia.