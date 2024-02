“Perdeu um pouco de força”, comenta Lessa sobre Mudança do Garcia | A TARDE

Apesar de comparecer há anos na mudança do Garcia, o vereador Arnando Lessa (PT), afirmou nesta segunda-feira, 12, durante a festividade, que a manifestação tem perdido força nos últimos anos.



“Eu tenho essa opinião, quando ela [a mudança do Garcia] tentou ser chapa branca e buscou patrocínio, perdeu um pouco de força. Antigamente, era o povo e a própria comunidade do Garcia que organizava a mudança, nós que não éramos nativos víamos para incorporar, agora a maioria é de fora. Então eu acho que a mudança cometeu esse erro de buscar ser um circuito chapa branca oficial”, detalhou em conversa com oPortal A TARDE.

Além disso, o edil disse não concordar com a aderência dos trios e acrescentou que o movimento foi equivocado.

“Há um erro estratégico do governo do Estado e da prefeitura de colocar muito trio elétrico aqui. Aí você vê o que vai acontecendo, engarrafando, além de haver confusão de som. Eu tenho essa crítica a fazer”, afirmou.

“Se houver muita organização, ela não funciona, ela precisa ser essa coisa espontânea, onde cada um chega e se instala. Se querer botar muito trio elétrico, muito bloco ou muita coisa, descaracteriza um pouco, isso aqui não é um circuito para trio elétrico”, evidenciou.

Apesar dos comentários, Lessa ressaltou a importância do protesto, principalmente, para a política e os movimentos sociais.

“A mudança tem um papel histórico. Durante a ditadura, era através da mudança que nós nos manifestamos, com as placas, protestos, denunciando as mazelas, as torturas”, declarou.