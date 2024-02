Pistolas d’água são alvo da PM nos portais de abordagem | A TARDE

Os Portais de Abordagem da Polícia Militar (PM), instalados nos principais circuitos da folia, teve uma missão especial neste ano: coibir o acesso de pessoas portando pistolas de água, em cumprimento a Lei 14.584/2023, regulamentada pelo Governo do Estado e em total sintonia com a Campanha Laço Branco, lançada pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM). Além deste objeto, os portais também inibem a entrada de drogas, armas e instrumentos com potencial de produzir ferimentos.

O Tenente-Coronel Matos comemorou os resultados iniciados pela operação. “A polícia militar tem feito um amplo trabalho de divulgação dessa lei, que proíbe esse tipo de equipamento, principalmente pelos casos de assédio, e a população entendeu a importância de proteger as mulheres, que são mais vulneráveis nessas festas”, afirmou Matos.

Para a dona de casa Zenildes dos Santos, a proibição da pistola foi a melhor coisa. “Era horrível ir para a rua com essas pistolas d’água. A gente ia passando, os homens molhavam a gente. Agora, me sinto mais protegida e empoderada”. Maria Damasceno completou: “é bem mais confortável sair de casa sabendo que não tem essa brincadeira, que muitas vezes é na maldade e acabava prejudicando a outra pessoa”.