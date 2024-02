PM tem arma furtada durante Carnaval de Salvador | A TARDE

Um policial militar teve a arma furtada nesta quinta-feira, 8, no primeiro dia do Carnaval de Salvador. O crime ocorreu no circuito Mestre Bimba, no Nordeste de Amaralina. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, o profissional fazia o patrulhamento da área e foi furtado quando passava por uma multidão.

Após a ocorrência, a polícia fez buscas pela área, mas não encontrou o suspeito. Até a manhã desta sexta-feira, 9, a arma também não tinha sido encontrada.