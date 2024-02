Polícia Civil e Conselho Tutelar combatem trabalho infantil | A TARDE

Os policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), em conjunto com o Conselho Tutelar, emitiram advertências a duas famílias por envolvimento na exploração do trabalho infantil na região da Barra, no último domingo (11), durante operações preventivas realizadas no evento de Carnaval.



Durante as fiscalizações, foram identificadas duas crianças de oito anos, uma de três e uma de 14 trabalhando como ambulantes. "As famílias foram notificadas e as crianças foram devidamente encaminhadas para casa, garantindo sua segurança. Continuaremos monitorando a situação e, caso haja reincidência, as medidas legais serão tomadas, incluindo o afastamento das crianças do convívio familiar", declarou a delegada Simone Moutinho, responsável pela Dercca.

Além disso, a delegada orientou os pais sobre os espaços disponíveis para o acolhimento das crianças enquanto eles trabalham durante os festejos. Neste ano, a unidade especializada conta com o Centro Unificado da Infância, Desaparecidos, Adolescentes e Reencontros (CUIDAR), localizado no estacionamento do Teatro Castro Alves, para auxiliar nesse aspecto.