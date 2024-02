Polícia prende líder de facção no Carnaval | A TARDE

Um homem, suspeito de liderar uma facção, foi preso na noite deste domingo, 11, no circuito Dodô (Barra/Ondina). Segundo apuração do Portal A TARDE, trata-se de Jeferson Santos Conceição, conhecido como Gel ou Burro, que atua no bairro de Pirajá.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), agentes de inteligência do Comitê Integrado de Inteligência e Análise (CIIA) perceberam a presença do criminoso, conhecido por seu envolvimento em homicídios, e iniciaram o acompanhamento. À reportagem, fontes informaram que Gel, recentemente, vinha comandando ataques a rivais, causando pânico na comunidade de Pirajá.

Posteriormente, uma equipe da Polícia Militar efetuou a prisão e o conduziu até um posto. Na delegacia da Polícia Civil, foi confirmado e cumprido o mandado de prisão relacionado ao homicídio. O CIIA permanece em operação até o término do Carnaval.