Prefeitura distribuirá 60 mil pulseiras de identificação no Carnaval | A TARDE

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) vai distribuir 60 mil pulseiras de identificação durante o carnaval de Salvador e no interior da Bahia. Os acessórios podem ser adquiridos nos postos dos bombeiros militares instalados de forma estratégica nos circuitos ou com as patrulhas de bombeiros militar.

Confeccionadas em material impermeável, as pulseiras são coloridas, ajustáveis e têm espaço para os pais e responsáveis colocarem a identificação da criança ou da pessoa que estiver usando e um telefone de contato. Além disso, o acessório pode ser utilizado, mesmo quando são molhadas.

O objetivo é facilitar a identificação e o contato com o responsável, caso a criança se perca. As pulseiras também podem ser usadas em pessoas com dificuldade de comunicação ou com alguma doença que a impeça de explicar a situação, como Alzheimer.