Prefeitura divulga atrações do Carnaval; confira | A TARDE

A Prefeitura de Salvador divulgou no Diário Oficial do Município as atrações dos circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho). A folia começa oficialmente no dia 8 de fevereiro na Praça Castro Alves.

O público poderá acompanhar os trios pipocas, atrações infantis, privadas, além dos desfiles de blocos afros.

No dia da abertura na Praça Castro Alves haverá o encontro de trios de Ivete Sangalo, Baiana System e Carlinhos Brown. Na mesma data, no circuito Batatinha terá o Bloco das Baianas, Expressão Negra, Samba Neguinha, entre outros.

Já o circuito Osmar, terá A Mulherada, Afro Reggae Bahia e Quero Ver o Mamo, além de outras atrações. Os foliões que forem para circuito Dodô poderão curtir Os Mascarados, Cheiro de Amor, Chá da Alice, a banda Araketu e outros.

Confira abaixo os circuitos e atrações:

Circuito Batatinha - Pelourinho

Dia 8 de fevereiro (quinta-feira)

Bloco das Baianas, Expressão Negra, Korin Efan, Daraju de odé, Nova Flor, Questão de Gosto, Boka Louka, Filhos da Feira, Malcom X, Tambores e Cores, Samba Neguinho

Dia 9 de fevereiro (sexta-feira)

Eterna Juventude, Olodum, Amigos de Babá, Bombocado, Tô Aê, Jogo de Ifá, Arca do Axé, Corisco, Bloco Axum, Dandara, Agbara, Afro liberdade, Arayê, Namandu Nosso Planeta, Filhos de Oxalá, Bloco Muncun G, Afoxé Preto Velho, Bloco Afro Palafitas, Afoxé Filhos de Jagun, Tamoios, Filhos de Onira

Dia 10 de fevereiro (sábado)

Eterna Juventude, O Mangue, Mutuê, Kizumba, Oriobá, Tomalira, Laroye Arriba, Swing do Pelô, Cabeça de Gelo, Chabis’c, Filhos de Nanã, Alertamente Negra, Mulheres na Folia, As Gostosas/Mania de Sambar, Bloco Reggae da Paz, Curuzu City, Axé dum-dum, Filhos de Jha

Dia 11 de fevereiro (domingo)

Kizumba, Luaê, Idará, Quero Ver o Momo, Olorum Baba Mi, Só Samba de Roda, Carnapelô, Malcon X, Dança Bahia, Velha Guarda Negões, Leva Eu, Ayralogum, Ska Reggae, Os Negões, Sambrasil, Namoral, Soweto, Korin nago

Dia 12 de fevereiro (segunda-feira)

Animou Geral - projeto especial, Filhos de Korin Efan, Mutantes, Tempero de Negro, Kayala da Bahia, Afrobogum, Laroyê Arriba, As Gostosas/Mania de Sambar, Insaba Mazá, Baba Afomam, Afoxé Ômo Izo, Futuro do Reggae, Arca de Axé, Alertamente Negra, Bloco da Capoeira, Ylê Oya, Ki Beleza, Sambetão, Filhos de Jha, Ginga do Negro, Filhos de Omolu

Dia 13 de fevereiro (terça-feira)

Swing do Pelô, Alabê, Furacão 2001,Obá de Xangô, Blocão da Liberdade, Kambalagwanze, Sambrasil, Samba e Folia, Sambaterramar, Okanbí, Araye, Jogo de Ifá, Ambiental Ecossistema, Os Negões, Ile Oya, Afrodescendentes da Bahia, Olorum Baba Mi, Malcom X, Pai Burokô, Povo de Santo

Circuito Osmar - Campo Grande

Dia 8 de fevereiro (quinta-feira)

Alerta Geral, Pagode Total, Bloco da Capoeira, Bankoma, Amor e Paixão, Proibido Proibir, Samba e Folia, Bloco Fogueirão, Quero ver o Momo, Afro Reggae Bahia, Samba Terramar, A Mulherada

Dia 9 de fevereiro (sexta-feira)

PolimaniaExclusiva do SambaBloco dos Servidores do Estado da BahiaAlvoradaReduto do SambaOlodumFilhos de MarujoSamba PopularCortejo AfroAs TransformistasSowetoBBG - Big Bloco do GuethoMilenarOs NegõesClube do Samba

Dia 10 de fevereiro (sábado)

Todo menino É Um Rei - infantil, Pequeno Príncipe de Airá - infantil, Algodão Doce - infantil, Ibeji - infantil, Rataplhan - infantil, Zum zum mel - infantil, Bloco da Saudade, Didá, As Muquiranas, Canelight, Bola Cheia, Four Days, Baby Léguas, As Kuviteiras, Me Deixe a Vontade, Vem Sambar, Muzenza, Malê Debalê, Bankoma, Amigos de Cajá, Jaké, Afinidade, Mundo Negro, Q Felicidade, Vamos Nessa, Ilê Aiyê

Dia 11 de fevereiro (domingo)

Algodão Doce - infantil, Ibeji - infantil, Rhataplan - infantil, Exclusiva - infantil, Zum zum mel - infantil, Animou Geral - projeto especial, Pierrôt Tradição de Plataforma, Pierrot de Plataforma, Comanches do Pelô, Apaches, Muquisamba, Pipoca do Nelson - projeto especial, As Suburbanas, 100 censura, Bloco dos Servidores do Estado da Bahia, Banana Reggae, Blocão da Liberdade, Os Negões, Ambiental Rcossistema

Dia 12 de fevereiro (segunda-feira)

Didá, Animou Geral - projeto especial, Commanches - infantil, Bloco da Saudade, As Muquiranas, Ilê Aiyê, Bloco Amigos do Cajá, Milenar, Four Days, 2 da Gira, 100 Censura Sem Cordas, Celebração da Palma da Mão, Trio Pipocão Sindimúsico - projeto especial

Dia 13 de fevereiro (terça-feira)

Vamos Nessa, Olodum, Inter, Muquiranas, Commanche do Pelô, Four Day’s, Muzenza, Ilê Ayiê, Filhos do Congo 100 censura, Okambi

Circuito Dodô - Barra/Ondina

Dia 8 de fevereiro (quinta-feira)

Bloco da Quinta, Bloco Siri Com Todi, Uau/EvaBloco, Fissura, Eu Vou, Bloco Cheiro, Trio do Comcar, Tô Ligado, Bloco Universitário, Os Mascarados, Araketu, Banana Reggae, BBG - Big Bloco Gheto, Nova Saga, Baby Léguas

Dia 9 de fevereiro (sexta-feira)

Baby Léguas, Vumbora, Nana, Fissura, Tô Ligado, Blow Out, Eu Vou, Siri Com Todi, Agrada Gregos, Timbalada, Eva, Bloco dos Vaqueiros, Trio do Comcar, Bahia de Todos os Encantos - projeto especial, Que Venha o São João - projeto especial

Dia 10 de fevereiro (sábado)

Eva, Vumbora, Coruja, Bloco do Nana, Fissura, Timbalada, O vale, Tô Ligado, Siri Com Todi, Trio da Pri, Tá Rindo de Q, Alerta Prime, Ambiental e Ecosistema, Eu Vou de Piseiro - projeto especial, Vem Pra o Axé da Bahia - projeto especial, Trio do Comcar, Happy - infantil

Dia 11 de fevereiro (domingo)

Camaleão, Coruja, Daquele Jeito, Largadinho, Me Abraça, Crocodilo, Praieiro, Timbalada, Cortejo Afro, Ecológico Meio Ambiente, Tete Tê, A Mulherada, Trio do Comcar, Bloco Universitário, Trio Axé das Antigas

Dia 12 de fevereiro (segunda-feira)

Camaleão, Filhos de Ghandy, Filhas de Ghandy, Coruja/Fecundança, Daquele Jeito, Me Abraça, Crocodilo, Praieiro, Cortejo Afro, Vem Sambar, Trio do Samba - projeto especial, Trio do Comcar, Muzenza, Jaké, Ecologico Meio Ambiente

Dia 13 de fevereiro (terça-feira)

Camaleão, Largadinho, Jaké, Praieiro, Banana Reggae, A Mulherada, Malê Debalê, Te Te Tê, Vem Sambar Salvador, Trio do Comcar, Bloco Universitário, Bloco as Exclusivas, Olodum

Circuito contrafluxo - Rua Chile até a Carlos Gomes

Dia 8 de fevereiro (quinta-feira)

Namoral, Reggae o Bloco, Corrente do Samba, Toalha da Saudade, Ska Reggae, Acará, Laroye Arriba, Bloco Rodopiô, Sorriso da Gente, Trio do Comcar

Dia 9 de fevereiro (sexta-feira)

Gera a Dois o Bloco, Templo dos Orixás, Dança Bahia, Boka Louka, Afoxé Laroye Arriba, Os Negões, Trio do Comcar

Dia 10 de fevereiro (sábado)

Abuse e Use, Ginga de Negro, Jogo de Ifá, Axé Dadá, To Aê, Quintal do Samba, Sambetão, Mania de Sambar, Vamos Nessa, Filhos de Jha, Filhos de Korin Efan, Pipoca do Reggae - projeto especial,Trio do Comcar

Dia 11 de fevereiro (domingo)

Mutante o Bloco, Filhos de Ghandy, Furacão 2001, Kambalagwanze, Alabê, Filhos do Congo, Afro Liberdade, Trio do Comcar

Dia 12 de fevereiro (segunda-feira)

Tempero de Negro, Dandara, As Kuviteiras, Okambi, Filhos de Jha, Araiye, Cabeça de Gelo, Corisco, Chamego Afro, Aspiral do Reggae, Trio do Comcar

Dia 13 de fevereiro (terça-feira)

Filhos de Ghandy, Filhas de Ghandy, Tá Rindo de Q, Okambi, Filhos de Omolu, Filhos de Jha, Ambiental Ecossistema, Os Negões, Afrodescendente da Bahia, Olorum, Baba Mi, Afoxé Pelourinho, Malcon X, Trio do Comcar

Circuito Sergio Bezerra - Farol da Barra ao Morro do Cristo

Dia 7 de fevereiro (quarta-feira)

37,5 não é febre, Xupisco, Concentra + Não Sai, Quero mais, Pinguço, Cerveja e Pimba, Cachasambier, Esquenta, O Caldo, Amigos do Mestre, Bloco da Faixa, O Chuveirão, Hoje eu Posso, Arquiloucura, A Barca Tricolor, Sabidolândia, Habeas Copos, Contaminados Pela Picuinha

Circuito Mestre Bimba - Nordeste de Amaralina

Dia 7 de fevereiro (quarta-feira)

Nucana/Prevenção, Bloco Swing Afro Magia, Bloco Sedução Samba, Bloco Complexo do Samba, Afoxé Namboxé

Dia 8 de fevereiro (quinta-feira)

Bloco Fantasia, Bloco as Donzelas, Bloco Asa Surf Reggae Pela Paz, Bloco DM de Boa, Bloco as Direitinhas, Bloco R9, Bloco Baile Black, Bloco as Dondoletes, Bloco Samba Mainha, Bloco Colar de Conchas, Bloco Meninos da Vila, Bloco Canto pro Senegal

Dia 9 de fevereiro (sexta-feira)

Bloco Favela Kids, Bloco os Tolhas, Bloco as Merendas, Bloco Nossa Identidade, Bloco os Esponjas (saber o quê), Q. G. O Bloco, Bloco Fura Olho, Bloco Miame, Bloco Zun, Zun, Zun, Bloco Nutridence

Dia 10 de fevereiro (sábado)

Bloco Furacão Kid’s, Bloco Trovãozinho, Bloco Arrastão os Canalhas, Bloco do Benny, Bloco Afro e Arte, Bloco é Prá Lá Que Vai, Bloco Sou + De Ir, Bloco Boqueirão (byfe), Bloco as Amantes do Nordeste, Bloco Kupula Unida, Bloco Samba do Nordeste, Bloco Samba da Vela, Bloco Vip e Folia

Dia 11 de fevereiro (domingo)

Bloco Arrastão Ruma, Ruma, Bloco oz Cobrões, Bloco as Pagodeiras, Bloco Velha Guarda (Bregalera), Bloco Sem Miséria, Bloco Tudo de Bhom, Bloco La Privillege, Bloco Arte e Kizumba

Dia 12 de fevereiro (segunda-feira)

Bloco Balãozinho, Bloco as Nordestina, Bloco Quase Perfeitas, Bloco Se Ilá Yes, Bloco Philosofia do Reggae, Bloco Afrotambor, Bloco Samba do Gordinho, Bloco as Piriguetes, Bloco Biribada, Bloco Swing e Marotos(vem folia), Bloco o Cheio de Charme

Dia 13 de fevereiro (terça-feira)

Bloco Jon Jon Kids, Bloco Você Bebeu, Bloco Arrastão a Perversas, Bloco os Piratas, Bloco Corno Nordestino, Bloco Junte-se