Presidente do Alerta Geral se emociona ao relembrar 30 anos de bloco | A TARDE

O presidente do bloco Alerta Geral, Zé Arerê, se emocionou por estar celebrando 30 anos do grupo puxando o trio no circuito do Campo Grande.

“A emoção é tamanha. Esse bloco que eu trato com tanto carinho, com o coração aberto pra mil foliões, para a família Alerteira, fiel ao Alerta Geral, e eu tô de uma felicidade que não tem tamanho, chega na lua.

Zé Arerê relembra o momento em que o bloco nasceu e fica emocionado ao ver a fidelidade do público no circuito.

“O público é fiel ao bloco, é uma família Alerteira realmente, porque isso aqui é igual ao Bahia, o Vitória, o Flamengo, o Corinthians.. todo mundo torce para dar certo”, finaliza ele.