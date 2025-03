Primeiro ‘Bailinho Literário’ acontece neste sábado com fantasias

- Foto: Divulgação

A Caramurê realiza hoje o seu primeiro Bailinho Literário, voltado para o público infantil, com apresentações musicais, contação de histórias, concurso de fantasias e atividades recreativas. O evento gratuito, organizado em parceria com o Polo de Economia Criativa, acontece na Doca 1, no Comércio, das 10h às 15h30.

A abertura do evento será conduzida pelo grupo PalhaFolia, das 10h às 12h. Formado por uma trupe de palhaços com banda de percussão, o grupo busca resgatar o espírito dos antigos bailes infantis de Carnaval. O grupo surgiu em 2018. “Quando um grupo de mães queria curtir o Carnaval com seus bebês de um jeito mais tranquilo e seguro no Pelourinho, aí propus transformar um coral de palhaços numa bandinha de percussão", explica João Lima, integrante do PalhaFolia.

A apresentação inclui música, brincadeiras e interação com o público. "Muita música para dançar, brincadeiras e muitas risadas com as gracinhas e palhaçadas de um bando de 12 ou mais palhaços", adianta João.

O grupo reforça a importância de eventos voltados para a infância como forma de criar memórias afetivas ligadas ao Carnaval. "A infância é uma fase em que as crianças criam memórias dos momentos que vivem. Acho muito importante que elas tenham uma memória bonita, saudável e lúdica do Carnaval", acrescenta.

A partir das 13h30, o Grupo Ciranda assume a programação com um repertório musical inspirado no Carnaval e em brincadeiras rítmicas. "Estamos preparando um repertório muito bonito e animado, com canções que contam um pouco das histórias e ritmos do Carnaval", diz Regiane, integrante do grupo. Além das músicas, o Ciranda propõe atividades interativas com o público infantil. "Também teremos brincadeiras rítmicas com corpo e voz", completa.

Para o Grupo Ciranda, eventos como o Bailinho Literário reforçam a importância de valorizar a cultura popular desde a infância. “O Carnaval de rua é uma construção histórica das populações menos favorecidas, oriundas das culturas afrobrasileira e africana. Esses eventos, além de fortalecerem a relação de pertencimento das crianças com o lugar onde vivem, reforçam a importância de valorizarmos a nossa cultura e as pessoas que a fazem no cotidiano", ressalta.

O evento contará também com um concurso de fantasias. Entre os jurados está a escritora infantil Carla Pinto Bittencourt. Além do concurso, haverá brinquedos como tobogã e cama elástica, disponíveis para crianças de até 12 anos. Atividades de contação de histórias também estão previstas, ampliando a proposta de integrar literatura e folia.

Fernando Oberlaender, sócio da Caramurê, destaca a proposta de unir Carnaval e literatura de forma lúdica. “O Bailinho Literário surgiu justamente como uma forma de resgate dos bailes infantis e para mostrar que a literatura também pode estar presente no período de Carnaval", afirma.

Segundo ele, o evento busca estimular a criatividade infantil por meio de diversas linguagens artísticas. "A ideia é fazer um evento com um toque de literatura, que tenha palhaçaria, que fale de brincadeiras, que mexam com o cognitivo e com o simbólico", explica.

Memórias para as crianças

Oberlaender aponta que a intenção é transformar o Bailinho em um evento permanente no calendário de Salvador. "Essa é uma intenção nossa e também do Doca 1, de fazer um evento calendarizado, que cresça, vire tradição", afirma.

Ele relembra os antigos bailes infantis nos clubes e destaca a importância de oferecer um espaço dedicado às crianças durante o Carnaval. "No meu tempo, a gente sempre tinha os bailes infantis, que eram tradições nos clubes. Era uma festa para a criançada, que se fantasiava", completa.

A proposta do evento inclui a criação de um ambiente seguro e adequado para o público infantil, mantendo a essência do Carnaval. Para João Lima, do PalhaFolia, essa experiência proporciona momentos únicos para as crianças. "Em uma das nossas apresentações do Carnaval do ano passado, tinha uma criança que só queria ficar sentada e não interagia. Depois de uns 10 minutos, os pais se levantaram para ir embora e a criança deu o maior ‘chilique’ porque queria ver mais o show", relata.

A programação do Bailinho Literário oferece uma experiência festiva e educativa. "Nos conectamos com o cancioneiro popular, trazendo releituras para que as crianças conheçam as músicas que embalaram nosso crescimento cultural e constituíram a nossa identidade", afirma Regiane, do Grupo Ciranda. A combinação de música, literatura e brincadeiras busca resgatar tradições e criar novas memórias para as futuras gerações.

O Bailinho Literário acontece na Praça Central do Doca 1. O acesso ao evento é gratuito e a organização recomenda que as crianças estejam sempre acompanhadas por responsáveis.

Bailinho Literário / Hoje, das 10h às 15h30 / Praça Central da Doca 1 no Comércio (Av. da França, S/N - entre a lanchinha e o Hub Salvador) / Gratuito / Programação: 10h às 12h - PalhaFolia / 13h30 às 15h30 - Grupo Ciranda

