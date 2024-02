Projeto voltado a catadores do Carnaval recebe apoio do Grupo Marca | A TARDE

O projeto "De Catador Para Catador", que participa de programa realizado pelo Governo do Estado da Bahia, conta com o apoio do Grupo Marca.



A iniciativa prevê remuneração e estrutura de apoio aos catadores, como fornecimento de EPIs de proteção individual, uniforme e assistência necessária para o desenvolvimento das atividades durante o Carnaval de Salvador.

“Estamos honrados em apoiar e participar desse projeto de grande valia para o estado da Bahia, que vai totalmente ao encontro do propósito do nosso grupo, que é transformar vidas através do desenvolvimento sustentável", afirmou o diretor de expansão do Grupo Marca, Rodrigo Zaché.

"Além de reforçar o nosso compromisso com a sustentabilidade e a promoção de boas práticas sociais, ambientais e de governança", concluiu.